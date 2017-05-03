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Крым

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Публикации за 03.05.17

Заместителя министра транспорта Крыма отправили в отставку

Заместителя министра транспорта Крыма отправили в отставку

Заместителя министра транспорта Крыма Олега Тимофеева отправили в отставку. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно документу, Тимофеев освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

Напомним, пост заместителя министра транспорта РК по безопасности Олег Тимофеев занял 16 августа 2016 года.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 03.05.17

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