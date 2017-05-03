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Крым

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Публикации за 03.05.17

Крымчане до сих пор не могут получить компенсации по льготам на взносы за капремонт

Крымчане до сих пор не могут получить компенсации по льготам на взносы за капремонт

Крымчане до сих пор не могут получить компенсации по положенным им льготам на взносы за капремонт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Госсовет уже принял соответствующий закон для региона на основании федерального закона, но порядок компенсирования средств в Крыму до сих пор находится на окончательном утверждении в Совмине, который его и разрабатывал. При этом президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий льготы по взносам на капремонт для пожилых людей и инвалидов еще в конце 2015 года. К слову, пенсионеры в возрасте 70-80 лет, которым полагаются скидки, могут не рассчитывать, что им вернутся деньги, в случае если им начали приходить платежки в прошлом году и они платили по ним. У льготы органами власти в республике будет установлен срок действия лишь с 1 января 2017 года – то есть, пенсионерам, после утверждения порядка, будут возвращены деньги только по взносам, уплаченным в текущем году.

«Так предусмотрено законом Республики Крым. Это связано с бюджетным процессом: в 2016 году в бюджете не были предусмотрены средства на это», – пояснил Спилиоти.

В то же время Анатолий Петров подчеркнул – чтобы рассчитывать на компенсацию, льготник должен лично посетить органы социальной защиты, и там «оформиться, зафиксироваться». При этом им все равно придется изначально всегда платить полную сумму, и только потом им будет возвращаться часть средств.

Также происходят задержки и с утверждением порядка по компенсации льготникам, попадающим под федеральные перечни. По словам Спилиоти, в Совмине по этому направлению обозначили дату начала компенсации как дату начала сбора средств в Крыму, и после утверждения порядка, такие льготники могут рассчитывать на перерасчет, запланированный бюджетом.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 03.05.17

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