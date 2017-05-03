В Симферополе пропали подростки: ищут четвёртые сутки

Публикации за 03.05.17

В Симферополе разыскивают двух подростков 16-ти и 15-ти лет, которые 29 апреля ушли из дома и пока не вернулись.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Республике Крым, о пропаже своих детей – Особлюка Ивана Васильевича, 28.10.2000 г.р. и Абросимовой Анны Сергеевны, 19.07.2001 г.р. в полицию заявили родители.

Приметы разыскиваемых:

Анна Абросимова – на вид 18-20 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы крашеные, черного цвета, брови широкие, дугообразные, глаза голубые, на лице угревая сыпь, имеет заболевание крови, регулярно принимает медикаменты для повышения свертываемости крови. Была одета в серо-бело-черную клетчатую, короткую юбку черного цвета, колготки телесного цвета, черные туфли на низкой платформе. При себе имела черный рюкзак с изображением пламени, планшет, телефон и 1500 тысячи рублей.

Иван Особлюк – на вид 16-17 лет, худощавого телосложения, рост 170 см, волосы темно-русого цвета. Был одет в синие джинсы, кроссовки черного цвета фирмы «Nike», черный свитер и серую футболку. При себе имел рюкзак серого цвета.

Правоохранители просят жителей Симферополя и крымчан, располагающих информацией о местонахождении подростков, сообщить об этом по телефонам: (3652) 667-588; 25-13-02, +7-999-461-02-40, +7978-768-20-04 или 102.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 03.05.17

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