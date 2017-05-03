В Симферополе ребёнку-инвалиду выдали просроченное лекарство

Публикации за 03.05.17

В Симферополе ребенку-инвалиду, получающему бесплатные медикаменты в городской аптеке №3, выдали лекарственный препарат с истекающим сроком годности.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры РК, пациент не мог его использовать, исходя из своего курса лечения.

Прокуратура Центрального района Симферополя провела проверку и выяснила, что в аптечном пункте отсутствует должный контроль за сроками годности лекарств. После вмешательства правоохранителей ребенок получил качественный препарат. Ведомство потребовало от ГУП РК «Крым-Фармация» устранить выявленные нарушения и контролирует этот процесс.

Симферополь, Оксана Мурзина

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