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Крым

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Публикации за 03.05.17

Навстречу транспортному коллапсу: на самых оживленных трассах Крыма выставят круглосуточные посты ГИБДД

Навстречу транспортному коллапсу: на самых оживленных трассах Крыма выставят круглосуточные посты ГИБДД

На самых оживленных трассах Крыма выставят круглосуточные посты ДПС.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начавшийся туристический сезон в очередной раз грозит обернуться транспортным коллапсом. Наибольшее опасение вызывает направление Керчь – Феодосия –

Симферополь: из-за строительства трассы «Таврида» время в пути от керченской переправы до столицы Крыма может увеличиться более чем в 3 раза – с обычных 3 часов до 10.

Чтобы ослабить напряжение на этом и других популярных направлениях глава республики Сергей Аксенов поручил в самых узких местах дорог на Симферополь, Феодосию, Алушту, Ялту, Саки, Судак и Евпаторию выставить круглосуточные посты дорожно-патрульной службы: сотрудники ГИБДД будут следить, чтобы на этих участках не было припаркованных автомобилей и не образовывались пробки. Если затор все же начал формироваться, его нужно будет «разрулить» в ручном режиме в сжатые сроки.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 03.05.17

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