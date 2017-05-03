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Крым

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Публикации за 03.05.17

Муниципалитетам не верят: правительство Крыма проверит реестр самовольно возведенных частных домов

Муниципалитетам не верят: правительство Крыма проверит реестр самовольно возведенных частных домов

Правительство Крыма проверит список самовольно возведенных частных домов, предоставленный муниципалитетами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день в реестр включено 3220 строений. Окончательный этот список или нет, толком никто сказать не может, однако новые объекты в него не вносятся уже месяц.

Глава РК Сергей Аксенов усомнился в достоверности списка, опираясь на опыт работы с объектами капитального строительства: в тот реестр муниципальные чиновники по несколько раз вносили одни и те же здания, в списках обнаружился и ряд объектов, возводимых в рамках ФЦП.

Оказалось, что и реестр частных домов далек от совершенства – в нем есть «индивидуальное жилье» площадью более 3 тысяч метров, а также 5-этажный «частный дом».

Поэтому реестр тщательно проверят, и лишь потом будут приняты решения о сносе или узаконивании строений.

Симферополь, Варвара Бурлакова

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