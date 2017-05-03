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Крым

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Публикации за 03.05.17

Свои люди, но не сочлись: крымский министр жалуется вице-премьеру на подчиненных

Свои люди, но не сочлись: крымский министр жалуется вице-премьеру на подчиненных

Прошлогодние ошибки в освоении денег ФЦП повторяются.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на селекторном совещании главы Крыма Сергея Аксёнова с руководителями муниципалитетов выяснилось, что на местах, как и в прошлые годы, не успевают осваивать деньги. За апрель в целом по Крыму недоосвоено более 2 млрд руб средств Федеральной целевой программы развития региона.

По данным вице-премьера правительства Виталия Нахлупина, отставание продолжится: в мае планируется освоить только 2,6 млрд руб. Казусом обернулась ситуация с освоением 1,5 млрд руб, выделенных на ремонт дорог, – они были перенесены с прошлого года на текущий. «К сожалению, нерасторопность Службы автодорог Крыма и министерства транспорта не позволяют нам заплатить деньги подрядчикам, которые уже давным-давно, в апреле, фактически выполнили работы. До сих пор идёт корректировка, не согласован регламент, до сих пор предъявляются претензии двумя органами исполнительной власти республики», – рассказал Нахлупин.

Служба автодорог – организация, подведомственная минтрансу, но министерство письменно жалуется на нее Нахлупину. Противоречия между родственными ведомствами удивили Аксёнова. «Что это за чудеса? Может вас министр – ваш начальник пронять, в чем-то убедить? Коллеги! Чтоб вам было не скучно, вы домой сегодня не уходите, пока не доложите мне все вместе, что у вас план действий согласован. Проверьте, чтобы никто из коллег – министр транспорта (Анатолий Волков) и Алексей Михайлович (Сафронов – начальник Службы автодорог) – не ушёл с работы сегодня. Раскладушки, полки откидные в кабинетах сделайте!», – распорядился Аксёнов.

На 2017 год запланирован пуск 115 объектов, входящих в ФЦП.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 03.05.17

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