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Крым

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Публикации за 03.05.17

Глав Минстроя Крыма возмутился недостаточным вниманием муниципалитетов к ветеранам

Глав Минстроя Крыма возмутился недостаточным вниманием муниципалитетов к ветеранам

В ряде муниципалитетов Крыма недостаточно уделяют внимание ветеранам Великой Отечественной войны.

Как передает корреспондент РИА , так считают в министерстве строительства и архитектуры республики, где заявили о том, что ветераны ВОВ не знают о возможности получить жилье от государства.

По словам главы ведомства Сергея Кононова, обеспечение жильем ветеранов является мерой социальной поддержки, предусмотренной указом президента России и федеральным законом. За время действия этих документов в Крыму жилье получили более 100 человек. В этом году список обновили и внесли туда еще 22 ветерана из 13 муниципальных образований.

«Я направил обращение органам местного самоуправления муниципальных образований в срок до 28 апреля вручить уведомления ветеранам, то есть, по сути поставить их в известность, что они включены в список и имеют такое право. Я возмущен отношением шести муниципальных образований, которые по 13 ветеранам до настоящего времени не смогли выполнить эту работу», – заявил Кононов.

В качестве одного из вопиющих случаев министр назвал Алушту, где в обновленный список попал всего один ветерана, но местные чиновники так и не нашли времени сообщить ему о возможности получить жилье.

«Главам администраций сегодня лично съездить к ветеранам», – поручил глава Крыма Сергей Аксенов, добавив, что до конца дня будет ждать доклада от Кононова с информацией о том, что руководители проблемных в этом плане регионов выполнили задание.

Кроме Алушты, по данным министра, уведомления не вручили в Симферополе (5 ветеранам), Ялте (3), Феодосии (2), Армянске (1), Бахчисарайском районе (1).

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 03.05.17

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