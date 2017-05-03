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Крым

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Публикации за 03.05.17

У муниципалитетов Крыма опять проблемы с освоением бюджетов

У муниципалитетов Крыма опять проблемы с освоением бюджетов

Не все муниципалитеты Крыма укладываются в график освоения бюджетных средств, предусмотренных на 2017 год.

Как передает корреспондент РИА , это следует из промежуточной статистики министерства финансов по расходам муниципальных образований.

«По итогам четырех месяцев текущего года средний процент освоения расходной части муниципальных образований Крыма составил 27,6% – это 12,9 миллиардов рублей по годовым показателям, которые составляют 46,8 миллиардов рублей», – сообщил заместитель министра финансов Крыма Иван Фурс.

По его данным, средний процент исполнения среди городских округов составил 26,2%. В лидеры выбился Красноперекопск (фактическое исполнение составило 33% от годовых показателей), Джанкой (31,4%) и Судак (29,5%). Самые низкие показатели у Армянска (22,3%), Евпатории (20,3%) и у города Саки (13,1%).

В то же время, по районам средний процент освоения составил 29,5%. Лучшими в министерстве финансов назвали Бахчисарайский, Сакский и Советский районы. В тройке самых отстающих – Ленинский (25,3%), Первомайский (27,4%) и Белогорский (28,2%) районы.

«По освоению остатков средств на лицевых счетах, которые образовались на 1 января 2017 года. Эта сумма составляла 1 миллиард 455 миллионов 200 тысяч рублей. По состоянию на 1 мая данный остаток увеличился на 505 миллионов 300 тысяч рублей и составляет 1 миллиард 960 миллионов 500 тысяч рублей. Из 25 муниципальных образований увеличение суммы остатков на лицевых счетах допустили Симферополь, Евпатория, Керчь, Армянск, Сакский район», – проинформировал Фурс.

Как уже сообщал , в министерстве финансов Крыма взяли на особый контроль темпы освоения бюджетных средств муниципальных образований. Это связано с серьезным отставанием в прошлом году, что привело к не самым лучшим показателям республики по расходам среди других регионов России. Провалы с освоением средств стали одной из причин отставки глав администраций Бахчисарайского района и Алушты.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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