У муниципалитетов Крыма опять проблемы с освоением бюджетов

Публикации за 03.05.17

Не все муниципалитеты Крыма укладываются в график освоения бюджетных средств, предусмотренных на 2017 год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это следует из промежуточной статистики министерства финансов по расходам муниципальных образований.

«По итогам четырех месяцев текущего года средний процент освоения расходной части муниципальных образований Крыма составил 27,6% – это 12,9 миллиардов рублей по годовым показателям, которые составляют 46,8 миллиардов рублей», – сообщил заместитель министра финансов Крыма Иван Фурс.

По его данным, средний процент исполнения среди городских округов составил 26,2%. В лидеры выбился Красноперекопск (фактическое исполнение составило 33% от годовых показателей), Джанкой (31,4%) и Судак (29,5%). Самые низкие показатели у Армянска (22,3%), Евпатории (20,3%) и у города Саки (13,1%).

В то же время, по районам средний процент освоения составил 29,5%. Лучшими в министерстве финансов назвали Бахчисарайский, Сакский и Советский районы. В тройке самых отстающих – Ленинский (25,3%), Первомайский (27,4%) и Белогорский (28,2%) районы.

«По освоению остатков средств на лицевых счетах, которые образовались на 1 января 2017 года. Эта сумма составляла 1 миллиард 455 миллионов 200 тысяч рублей. По состоянию на 1 мая данный остаток увеличился на 505 миллионов 300 тысяч рублей и составляет 1 миллиард 960 миллионов 500 тысяч рублей. Из 25 муниципальных образований увеличение суммы остатков на лицевых счетах допустили Симферополь, Евпатория, Керчь, Армянск, Сакский район», – проинформировал Фурс.

Как уже сообщал «Новый День», в министерстве финансов Крыма взяли на особый контроль темпы освоения бюджетных средств муниципальных образований. Это связано с серьезным отставанием в прошлом году, что привело к не самым лучшим показателям республики по расходам среди других регионов России. Провалы с освоением средств стали одной из причин отставки глав администраций Бахчисарайского района и Алушты.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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