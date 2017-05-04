Стройными рядами: число украинцев, отдыхающих в Крыму, выросло в 2 раза

Публикации за 04.05.17

В преддверии майских праздников пассажиропоток из Украины в Крым вырос более чем в 2 раза. Об этом заявили в пограничном управлении ФСБ РФ по РК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 28 апреля по 1 мая только в пункте пропуска «Джанкой» российско-украинскую границу пересекли 11,5 тысяч граждан Украины, сообщивших, что едут в Крым на отдых.

Наибольший ажиотаж наблюдался 29 апреля, когда в Крым въехали почти 5,6 тысячи человек и более 800 машин. «К примеру, в будние дни контроль в пункте пропуска в среднем проходят 2,5 тысячи лиц и около 500 автомобилей», – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что на украинской стороне – из-за нерасторопности их пограничников – в минувшие выходные скапливались многочасовые очереди из желающих попасть в Крым.

Напомним, на крымско-украинской границе работают три пункта пропуска: «Джанкой», «Красноперекопск» и «Армянск». Общественный транспорт из Украины в Крым не ходит.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 04.05.17

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