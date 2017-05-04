Небрежность на 2,3 миллиарда: руководитель департамента Ялты стала фигурантом уголовного дела

Публикации за 04.05.17

Руководитель департамента имущественных и земельных отношений Ялты стала фигурантом уголовного дела. Чиновнице инкриминируют ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, повлекшее особо крупного ущерба, а также существенное нарушение прав и охраняемых законом интересов общества или государства.

Как сообщили РИА «Новый День» в Следственном комитете Российской Федерации, по данным следствия, весной 2015 года глава департамента проявила служебную небрежность, а также неправомерно применила нормы республиканского и федерального законодательства при продаже земельных участков. В результате бюджет Ялты недополучил более 2,3 млрд. рублей. Уголовное дело возбуждено по материалам оперативных сотрудников УФСБ России по республике Крым и Севастополю.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельств совершенного преступления.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 04.05.17

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