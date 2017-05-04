На керченский пляж заглянула большая стая дельфинов

Публикации за 04.05.17

На Аршинцевский пляж Керчи заглянула большая стая дельфинов.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», ставший свидетелем редкого явления, накануне около 18:40 в акваторию дикого пляжа в районе Аршинцево примерно в 10 -15 км от стройки Керченского моста приплыли морские млекопитающие. Вначале животные рассредоточились по всей бухте, а потом сконцентрировались в одном месте примерно в 20-30 метрах от берега, причём большинство плавало парами, так что их легко было посчитать «по плавникам». Оказалось около 20 особей.

Минут через 40 основная стая ушла из зоны видимости, но возле берега ещё примерно полчаса оставались 3 дельфина.

Местные рыбаки рассказали РИА «Новый День», что такое зрелище стало редким в Аршинцево и предположили: возможно, животные не могут попасть в Азовское море из-за строительства транспортного перехода через Керченский пролив.

Как пояснила РИА «Новый День» биолог экологического проекта «Море голосов/ Serene Sea», занимающегося проблемами азово-черноморских дельфинов, Анастасия Коростелева, судя по описанию, на керченский пляж заглянули афалины.

«Такие «тусовки» для афалин наиболее характерны. Группа из 20 животных – это не много, это очень даже средне, скорее даже ниже средненького. Если посмотреть по масштабам столетней давности, когда популяция одних только афалин была в 8-9 раз выше, чем сейчас, то это и вовсе мизерная группа, так как «много» – это когда их хотя бы под сотню. Кстати, в прошлом столетии именно такие стада и «бродили», особенно белобочки. Фиксировались стада, насчитывающие даже тысячи особей, которые целыми «пятнами» шли по Черному морю за стайной рыбой. Но сейчас такого уже не увидеть», – рассказала биолог, добавив, что данная группа, скорее всего, просто отдыхала. По словам биолога, они часто так объединяются для совместного отдыха, обычно это бывает после охоты, и могут дробиться на более мелкие подгруппы (пары) и спокойно гулять по акватории на небольшом расстоянии друг от друга.

Что касается негативного влияния «стройки века» на животных, то Анастасия Коростелёва затрудняется оценить насколько оно серьёзно.

«Конечно, лично моё мнение на эту тему крайне категорично, так как я очень хорошо знаю, что такое шумовое загрязнение водного пространства, и знаю, что это очень утомляет даже просто человека, сидящего на берегу с гидрофоном», – прокомментировала учёный.

Керчь, Галия Шакирова

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