В Бахчисарае напали на мечеть (ФОТО)

Мечеть «Хан-Чаир Джами» в 6-ом микрорайоне Бахчисарая подверглась нападению вандалов.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЦРО ДУМ Крыма, неизвестные взломали дверь мечети, проникли в помещение, взяли с полок экземпляры Коранов, разорвали их и пытались поджечь. Однако, увидев подъехавших на намаз мусульман, злоумышленники успели только разбросать порванные страницы по всему помещению мечети и скрыться.
Духовное управление мусульман Крыма обратилось в правоохранительные органы и к местным властям. По факту вандализма возбуждено уголовное дело.
Духовное управление мусульман Республики Крым и Севастополя просит соотечественников быть бдительными, не поддаваться на провокации, а также рекомендует местным религиозным общинам усилить меры безопасности и установить в мечетях камеры видеонаблюдения.
Бахчисарай, Лиана Макоба
Бахчисарай. Другие новости 04.05.17
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