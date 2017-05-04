NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 04.05.17

В Бахчисарае напали на мечеть (ФОТО)

В Бахчисарае напали на мечеть (ФОТО)

Мечеть «Хан-Чаир Джами» в 6-ом микрорайоне Бахчисарая подверглась нападению вандалов.

Новый День: В Бахчисарае напали на мечеть (ФОТО)

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЦРО ДУМ Крыма, неизвестные взломали дверь мечети, проникли в помещение, взяли с полок экземпляры Коранов, разорвали их и пытались поджечь. Однако, увидев подъехавших на намаз мусульман, злоумышленники успели только разбросать порванные страницы по всему помещению мечети и скрыться.

Новый День: В Бахчисарае напали на мечеть (ФОТО)
Новый День: В Бахчисарае напали на мечеть (ФОТО)

Духовное управление мусульман Крыма обратилось в правоохранительные органы и к местным властям. По факту вандализма возбуждено уголовное дело.

Духовное управление мусульман Республики Крым и Севастополя просит соотечественников быть бдительными, не поддаваться на провокации, а также рекомендует местным религиозным общинам усилить меры безопасности и установить в мечетях камеры видеонаблюдения.

Фото: ЦРО ДУМ Крыма
Фото: ЦРО ДУМ Крыма

Бахчисарай, Лиана Макоба

Бахчисарай. Другие новости 04.05.17

На керченский пляж заглянула большая стая дельфинов. / В Крыму зафиксировали снижение туристического потока. / Небрежность на 2,3 миллиарда: руководитель департамента Ялты стала фигурантом уголовного дела.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter