В Бахчисарае напали на мечеть (ФОТО)

Публикации за 04.05.17

Мечеть «Хан-Чаир Джами» в 6-ом микрорайоне Бахчисарая подверглась нападению вандалов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЦРО ДУМ Крыма, неизвестные взломали дверь мечети, проникли в помещение, взяли с полок экземпляры Коранов, разорвали их и пытались поджечь. Однако, увидев подъехавших на намаз мусульман, злоумышленники успели только разбросать порванные страницы по всему помещению мечети и скрыться.

Духовное управление мусульман Крыма обратилось в правоохранительные органы и к местным властям. По факту вандализма возбуждено уголовное дело.

Духовное управление мусульман Республики Крым и Севастополя просит соотечественников быть бдительными, не поддаваться на провокации, а также рекомендует местным религиозным общинам усилить меры безопасности и установить в мечетях камеры видеонаблюдения.

Фото: ЦРО ДУМ Крыма

Бахчисарай, Лиана Макоба

Бахчисарай. Другие новости 04.05.17

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