На Украине кормят солдат тушенкой с зубами (ФОТО)

Публикации за 04.05.17

В сухпайке украинских военных нашли зубы неизвестного происхождения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во время обеда украинские солдаты обнаружили в тушенке зубы. В доказательство своих слов один из бывших военных выложил фотографию у себя на станице в Фейсбук. Фотофакт ему прислали сослуживцы.

«Когда каждый день читаешь о смертях и увечьях, а потом тебе показывают такое, оно срывает крышу», – написал экс-боец Сергей Турович.

Большинство комментаторов сошлись во мнении, что нужно отвезти «тушенку» производителю и накормить ей работников завода. Другие же продолжают гадать, чьи это зубы, некоторые выдвигают весьма фантастические версии: «это тушенка из Чупакабры». Кому именно принадлежит необычная «находка» неизвестно, но в Минобороны Украины проверяется факт выявления в сухпайке зубов.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 04.05.17

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