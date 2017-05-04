NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 04.05.17

Строители установили половину опор Крымского моста
Фото инфоцентра «Крымский мост»

Строители установили половину опор Крымского моста

Строители завершили сооружение 50% опор моста через Керченский пролив.

Как передает корреспондент РИА , установлено 298 опор, в том числе все сухопутные опоры автодорожной части. Всего проектом предусмотрено 595 опор, из которых 307 приходятся на железнодорожную часть моста.

На готовые опоры опущено уже почти 70 пролетов. На четырех участках автодорожного моста проект предусматривает устройство железобетонной плиты проезжей части. Такие работы уже развернуты и выполнены почти на 20 %.

Также на технологической площадке в Керчи продолжается сборка арочных пролетных строений моста: собрано более 7 тысяч тонн металлоконструкций – это более 70%. В конце лета собранные железнодорожная, а затем автодорожная арки будут перевезены к фарватеру для монтажа в проектное положение, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Отметим, что общая протяженность морских участков Крымского моста – более 6 км из 19 км.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 04.05.17

На Украине кормят солдат тушенкой с зубами (ФОТО). / В Бахчисарае напали на мечеть (ФОТО). / На керченский пляж заглянула большая стая дельфинов.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter