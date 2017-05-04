Строители установили половину опор Крымского моста

Публикации за 04.05.17

Строители завершили сооружение 50% опор моста через Керченский пролив.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», установлено 298 опор, в том числе все сухопутные опоры автодорожной части. Всего проектом предусмотрено 595 опор, из которых 307 приходятся на железнодорожную часть моста.

На готовые опоры опущено уже почти 70 пролетов. На четырех участках автодорожного моста проект предусматривает устройство железобетонной плиты проезжей части. Такие работы уже развернуты и выполнены почти на 20 %.

Также на технологической площадке в Керчи продолжается сборка арочных пролетных строений моста: собрано более 7 тысяч тонн металлоконструкций – это более 70%. В конце лета собранные железнодорожная, а затем автодорожная арки будут перевезены к фарватеру для монтажа в проектное положение, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Отметим, что общая протяженность морских участков Крымского моста – более 6 км из 19 км.

Керчь, Анастасия Зук

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