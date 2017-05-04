Пришел к матери – попал за решетку: феодосиец ограбил магазин, где работает его мать

Пьяный феодосиец ограбил магазин, в котором работает его мать.
Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Республике Крым, 30-летний безработный феодосиец пришел в магазин, угрожая матери ножом, вытащил из кассы 30 тысяч рублей, взял с витрины три бутылки пива и ретировался.
Мать вызвала полицию. Грабитель был задержан по «горячим следам», доставлен в полицейский участок и взят под стражу.
Феодосийцу, который ранее не имел проблем с законом, теперь грозит до 10 лет лишения свободы.
Феодосия, Оксана Мурзина
Феодосия. Другие новости 04.05.17
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