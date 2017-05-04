Одно из крупнейших издательств России заплатит солидный штраф за отсутствие Крыма на карте РФ

Публикации за 04.05.17

Одно из крупнейших издательств России заплатит солидный штраф за отсутствие Крыма на карте Российской Федерации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы подтвердил законность привлечения ООО «Издательство АСТ» к административной ответственности в связи с нарушением организацией лицензионных требований и условий при издании картографических материалов.

Ошибку обнаружили в атласах с контурными картами по географии России для 8 и 9 классов. Экспертизу проводило подведомственное Росреестру ФГБУ «Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных».

«В результате проверки выявлено неправильное отображение наименований географических объектов, а также нарушение технических требований и норм. Например, используется недопустимая аббревиатура «Рос. Фед.". Неточно показаны границы между Россией и Финляндией, Японией, Китаем, КНДР, а также на перешейке Крымского полуострова, – отмечают в Росреестре. – Не показана госграница между Россией и США в Беринговом проливе. Отсутствует граница полярных владений Российской Федерации, а также расположенные рядом с границей полярных владенийостровов Белый (Норвегия) и Виктория (Россия). Подпись «Хабаровск» пересекает территорию Китая. Неточно показаны границы города Москвы».

Всего выявлено более 60 неточностей и ошибок, допущенных при обозначениях границ, названий населенных пунктов и природных объектов.

«В соответствии с законодательством наименования географических объектов как составная часть исторического и культурного народов Российской Федерации охраняется государством. Не допускается их произвольная замена и употребление в искаженном виде. Нарушение данных требований влечет за собой административную или иную ответственность», – подчеркивают в ведомстве.

Арбитражный суд встал на сторону Росреестра и наложил на издательство штраф в размере 100 тысяч рублей. АСТ обжаловало это решение, но апелляционная инстанция подтвердила законность первоначального вердикта. Штраф заплатить издательству все же придется.

Москва, Артем Рокотов

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