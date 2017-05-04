NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 04.05.17

В Симферополе на шествие Бессмертного полка выделили 3 часа

В Симферополе на шествие Бессмертного полка выделили 3 часа

В Симферополе шествие Бессмертного полка займет около трех часов.

Как передает корреспондент РИА , принять участие акции смогут все желающие. При этом горожан предупреждают, что необходимо запастись терпением: от момента формирования колонны и до конца прохождения маршрута может пройти около трех часов. В случае если нет портрета родственника, то можно идти со штендером, на котором просто написаны имя, фамилия, отчество, воинское звание. Шествие Бессмертного полка начнется в Симферополе в 11:00 от здания Совета министров Крыма. Колона пройдет по маршруту улица Чехова – проспект Кирова – улица Карла Маркса – улица Павленко – Гагаринский парк.

В завершении участники возложат цветы к Вечному огню.

Напомним, что в этом году в крымской столице впервые пройдет парад военной техники: в нем примут участие около тысячи военнослужащих и около 30 единиц военной техники, среди которой БТР-82А, гаубицы, реактивные системы залпового огня «Град», бронемашины «Рысь» и другие. Также на площади имени Ленина будет работать выставка военных машин. Завершатся праздничные мероприятия концертом и салютом.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 04.05.17

Одно из крупнейших издательств России заплатит солидный штраф за отсутствие Крыма на карте РФ. / Дочку Марии Захаровой в Севастополе укусила бродячая собака. А в городской больнице не оказалось вакцины против бешенства. / Пришел к матери – попал за решетку: феодосиец ограбил магазин, где работает его мать.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter