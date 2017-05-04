В Симферополе на шествие Бессмертного полка выделили 3 часа

Публикации за 04.05.17

В Симферополе шествие Бессмертного полка займет около трех часов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», принять участие акции смогут все желающие. При этом горожан предупреждают, что необходимо запастись терпением: от момента формирования колонны и до конца прохождения маршрута может пройти около трех часов. В случае если нет портрета родственника, то можно идти со штендером, на котором просто написаны имя, фамилия, отчество, воинское звание. Шествие Бессмертного полка начнется в Симферополе в 11:00 от здания Совета министров Крыма. Колона пройдет по маршруту улица Чехова – проспект Кирова – улица Карла Маркса – улица Павленко – Гагаринский парк.

В завершении участники возложат цветы к Вечному огню.

Напомним, что в этом году в крымской столице впервые пройдет парад военной техники: в нем примут участие около тысячи военнослужащих и около 30 единиц военной техники, среди которой БТР-82А, гаубицы, реактивные системы залпового огня «Град», бронемашины «Рысь» и другие. Также на площади имени Ленина будет работать выставка военных машин. Завершатся праздничные мероприятия концертом и салютом.

Симферополь, Анастасия Зук

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