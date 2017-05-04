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Крым

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Публикации за 04.05.17

Пассажиропоток на Керченской переправе могут увеличить, отдав перевозки грузов другим портам

Пассажиропоток на Керченской переправе могут увеличить, отдав перевозки грузов другим портам

В крымском управлении ФАС придумали как можно увеличить пассажиропоток на Керченской паромной переправе.

Как передает корреспондент РИА , в службе считают, что необходимо перестать использовать переправу для перевозок грузов и отдать эту функцию остальным портам республики.

«Порты должны конкурировать. На наш взгляд, было бы правильнее подготовить другие порты для приема грузов, а переправу оставить для пассажиров, таким образом, увеличив возможность перемещения большего количества пассажиров и частных транспортных средств», – заявил глава управления ФАС по Крыму Тимофей Кураев.

Он сообщил, что служба недавно проводила проверку ГУПа «Крымские морские порты», которая показала «не совсем благополучное финансовое состояние».

«И еще, до проверки, мы увидели, что не совсем правильно используется имущество, которое принадлежит республике. Там есть сложные взаимоотношения между оператором Керченской переправы – «Морской дирекцией» и ГУПом «Крымские морские порты», – сообщил Кураев, добавив, что по данному факту было вынесено предупреждение министерству транспорта Крыма, которое приняло необходимые меры.

Как уже сообщал , в Госсовете Крыма заявили о бездействии некоторых портов республики, из-за чего они простаивают и теряют трудовые коллективы. Озвучено предположение, что ситуация по одному из самых проблемных портов – Евпаторийскому может создаваться искусственно, с целью доведения объекта до состояния, когда власти будут вынуждены сдать его в аренду или продать.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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