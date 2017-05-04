Квадрокоптер унёс у жителя Евпатории 3 тысячи рублей

Публикации за 04.05.17

Крымчанин заплатит штраф за несогласованный запуск квадрокоптера в Евпатории.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», факт запуска беспилотника с нарушениями выявила Крымская транспортная прокуратура.

«Установлено, что 4 марта 2017 года на привокзальной площади станции Евпатория – Товарная, расположенной в городе Евпатория, гражданин Российской Федерации осуществлял запуск и производил пилотирование беспилотного летательного аппарата «квадрокоптер «DJI-FANTON 4». Запуск беспилотного летательного аппарата осуществлялся без соответствующего разрешения компетентного в области организации воздушного движения органа», – сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

На основании собранных прокуратурой материалов, в Ространснадзоре решили привлечь крымчанина к административной ответственности и выставить ему счет в 3 тысячи рублей.

Напомним, это не первый случай, когда крымчане расстаются с деньгами из-за несогласованного с властями запуска беспилотников. Так, в 2016 году Ространснадзор оштрафовал на 3 тысячи рублей жителя Гурзуфа за управление квадрокоптером «DJI-INSPIRE 1» на высоте 500 метров – разрешения на это он также не получал.

При этом получить разрешение на подъем квадрокоптера даже на 5 -10 метров над землей довольно сложно: сначала необходимо получить бумагу за подписью главы муниципалитета, а потом этот документ вместе с запросом отправить в головной офис Росавиации в Москве, а также близь лежащие аэропорты – для Крыма это «Симферополь», «Бельбек», на восточном побережье, возможно, придется запрашивать еще и разрешение краснодарского аэропорта. Оформляется бумага за несколько недель до планируемой съемки. Дата, временной промежуток и высота подъема квадрокоптера должны быть зафиксированы в документе, выданном Росавиацией.

Евпатория, Леонид Маковецкий

Евпатория. Другие новости 04.05.17

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