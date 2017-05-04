Крымским школьникам дают поддельное молоко

Публикации за 04.05.17

В Крымских образовательных учреждениях учащихся кормят и поят некачественной молочной продукцией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в этом году в 37,3% проб, отобранных специалистами Россельхознадзора Крыма, выявлен фальсификат продукции.

Известно, что некачественное молоко закупалось как у крымских производителей, так и у поставщиков из Белоруссии и Кубани. После выявления фальсифицированной продукции, в которой обнаружено много сорбированных кислот и растительных жиров, контракты с поставщиками были разорваны.

Отметим, что показатель фальсифицированной молочной продукции в прошлом году был значительно ниже – около 10%.

Симферополь, Анастасия Зук

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