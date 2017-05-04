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Крым

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Публикации за 04.05.17

В связи с утратой доверия: суд не позволил севастопольскому чиновнику уволиться по собственному желанию

В связи с утратой доверия: суд не позволил севастопольскому чиновнику уволиться по собственному желанию

Судебная тяжба бывшего начальника управления земельного контроля Севастополя Романа Шапошникова с городскими властями закончилась для него провалом.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Севастополя, городской суд оставил в силе решение Ленинского районного суда, по которому в трудовой книжке бывшего чиновника появилась запись «уволен в связи с утратой доверия», проигнорировав апелляционную жалобу.

Как сообщает пресс-служба ведомства, основанием для такой формулировки стали результаты прокурорской проверки, проводившейся с мая по апрель 2016-го года. Выяснилось, что экс-глава Земконтроля в сведениях о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера за 2015 год не внёс данные о земельном участке, полученном по наследству, и указал неправильный адрес проживания по договору соцнайма. В течение полугода чиновник так и не «исправил» оплошности.

Кроме того, Шапошников, возглавлявший управление с 2014 года до сентября 2016-го, разместил своих подчиненных в помещении частной фирмы своей бывшей жены.

Прокуратура сочла такие вольности нарушением антикоррупционного законодательства.

Помимо прочего, в сентябре 2016 года в структуре госаппарата Севастополя произошли изменения. Земконконтроль, ранее самостоятельный, попал в подчинение городскому департаменту по имущественным и земельным отношениям (ДИЗО).

С главой управления расторгли служебный контракт и уволили по собственному желанию, предложив трудоустройство в ДИЗО. Но Шапошников отказался. В его трудовой книжке осталась запись об увольнении в порядке перевода.

Исходя из всего перечисленного, 27 января текущего года Ленинский районный суд обязал врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова изменить формулировку увольнения с «освобождения от занимаемой должности в порядке перевода» – «на утрату доверия».

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 04.05.17

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