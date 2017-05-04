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Крым

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Публикации за 04.05.17

В Керчи пожарная машина врезалась в легковушку: есть погибший

В Керчи пожарная машина врезалась в легковушку: есть погибший

В Керчи пожарная машина протаранила автомобиль ВАЗ.

Как передает корреспондент РИА , авария произошла сегодня днем. Пожарный спецтранспорт следовал на вызов с проблесковым маячком и звуковой сиреной. Неожиданно грузовику преградил дорогу автомобиль ВАЗ, водитель которого без указателя поворота совершил резкий маневр влево. Несмотря на принятые меры экстренного торможения избежать дорожно-транспортного происшествия не удалось.

В результате ДТП водитель легковушки получил травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время проводится расследование обстоятельств происшествия, сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 04.05.17

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