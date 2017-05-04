Старые-новые общественники: глава Крыма утвердил треть состава Общественной палаты

Публикации за 04.05.17

Глава Крыма утвердил треть состава Общественной палаты

Как передает корреспондент РИА «Новый День», большая часть утвержденных главой республики Крым Сергеем Аксеновым членов региональной Общественной палаты уже входили в ее предыдущий состав: в списке общественников, перечисленных в указе Аксенова, всего четыре новых имени.

Напомним, общий новый созыв Общественной палаты составит 36 человек. Из них одну треть по представлениям общественных организаций утверждает глава Крыма, вторую треть – Госсовет, а оставшиеся места распределят уже утвержденные члены палаты.

Среди новых членов палаты: член президиума «Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России», председатель общественного совета Симферополя Александр Бочкарев, член президиума совета «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры», председатель общественного совета при Минэкологии Крыма Лев Григорьев, доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии медакадемии КФУ имени Вернадского Наталья Резниченко и член общественного совета при Мининформе Крыма Инна Шишова.

В новый состав палаты благодаря указу главы «перекочевали» политолог и индивидуальный предприниматель Денис Батурин, зампред профсоюзной организации обучающихся КФУ Анастасия Игнатович, председатель прошлого созыва ОП Григорий Иоффе, член межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при главе Крыма Вячеслав Мартынов, директор АНО «ЖКХ Контроль» Анатолий Петров, пенсионер ВС РФ Александр Сибилев, член организации «Семьи России» Ольга Собещанская и кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и истории права и государства крымского филиала Российского государственного университета правосудия Ирина Стрельникова.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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