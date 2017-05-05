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Крым

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Публикации за 05.05.17

Под Севастополем нашли большой тайник с оружием и взрывчаткой

Под Севастополем нашли большой тайник с оружием и взрывчаткой

В Севастополе обнаружили тайник с оружием и взрывчаткой времен Великой Отечественной войны. На схрон наткнулись сотрудники ФСБ по Черноморскому флоту в лесополосе недалеко от Мекензиевых гор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», специалисты определили, что все боеприпасы немецкого производства.

В тайнике находилось около 3 кг тротила, 30 минометных мин калибра 81 мм, более 150 мин калибра 50 мм, 12 осколочных противопехотных ручных гранат класса М-24. Все это было пригодно для использования, отмечает ТК «Звезда».

Схрон уничтожен саперами.

Севастополь, Варвара Бурлакова

Севастополь. Другие новости 05.05.17

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