Керченская переправа остановилась из-за тумана

Публикации за 05.05.17

Работа Керченской паромной переправы приостановлена.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня ночью работа переправы приостанавливаюсь дважды. «Паромы начнут курсировать, как только рассеется туман», – сообщили в РИА «Новый День» в «Морской дирекции». Автомобилистам и пассажирам рекомендовано воздержаться от поездок на переправу до улучшения погодных условий

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 05.05.17

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