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Крым

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Публикации за 05.05.17

Керченская переправа остановилась из-за тумана

Керченская переправа остановилась из-за тумана

Работа Керченской паромной переправы приостановлена.

Как передает корреспондент РИА , сегодня ночью работа переправы приостанавливаюсь дважды. «Паромы начнут курсировать, как только рассеется туман», – сообщили в РИА в «Морской дирекции». Автомобилистам и пассажирам рекомендовано воздержаться от поездок на переправу до улучшения погодных условий

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 05.05.17

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