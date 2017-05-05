NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 05.05.17

Тепло и мокро: в выходные Крым накроют грозы

Тепло и мокро: в выходные Крым накроют грозы

В ближайшие выходные Крымский полуостров накроют дожди и грозы. При этом температура воздуха в регионе будет достаточно высокой.

Как сообщили РИА в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 и 7 мая в Симферополе и Севастополе ожидается переменная облачность. В Симферополе днем температура воздуха будет колебаться от 22 до 24 градусов тепла, прогнозируется ветер до 12 м/с и кратковременные осадки.

В Севастополе, по прогнозам синоптиков, будет гораздо теплее: температура воздуха днем составит от 23 до 25 градусов тепла, ожидается ветер до 10 м/с.

Тем временем продолжает прогреваться морская вода. Самое теплое в Крыму море сейча, по данным гидрометцентра, в Евпатории и Керченском проливе – температура воды там доходит до отметки в +15 градусов. В Азовском море, Черноморском и Феодосии вода прогрелась до 14 градусов, в Ялте и Севастополе – до 13. Самая холодная вода пока в Алуште и в районе горы Карадаг – всего +12.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 05.05.17

Керченская переправа остановилась из-за тумана. / Под Севастополем нашли большой тайник с оружием и взрывчаткой. / 05 мая ожидаются следующие события – Крым, Севастополь.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter