Тепло и мокро: в выходные Крым накроют грозы

Публикации за 05.05.17

В ближайшие выходные Крымский полуостров накроют дожди и грозы. При этом температура воздуха в регионе будет достаточно высокой.

Как сообщили РИА «Новый День» в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 и 7 мая в Симферополе и Севастополе ожидается переменная облачность. В Симферополе днем температура воздуха будет колебаться от 22 до 24 градусов тепла, прогнозируется ветер до 12 м/с и кратковременные осадки.

В Севастополе, по прогнозам синоптиков, будет гораздо теплее: температура воздуха днем составит от 23 до 25 градусов тепла, ожидается ветер до 10 м/с.

Тем временем продолжает прогреваться морская вода. Самое теплое в Крыму море сейча, по данным гидрометцентра, в Евпатории и Керченском проливе – температура воды там доходит до отметки в +15 градусов. В Азовском море, Черноморском и Феодосии вода прогрелась до 14 градусов, в Ялте и Севастополе – до 13. Самая холодная вода пока в Алуште и в районе горы Карадаг – всего +12.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 05.05.17

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