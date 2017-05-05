Главный ветврач Керчи задержан за крупную взятку

Публикации за 05.05.17

Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя государственного бюджетного учреждения «Керченский городской ветеринарный лечебно-профилактический центр».

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКРФ по РК, 22 апреля 2017 года подозреваемый передал денежные средства в размере 100 тысяч рублей сотруднику УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, пытаясь добиться непривлечения своих подчиненных к уголовной ответственности за получение мелких взяток от предпринимателей. Деньги передавались по контролем ФСБ.

Керчь, Варвара Бурлакова

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