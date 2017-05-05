На ЮБК предприниматель захватил 84 сотки земли

Публикации за 05.05.17

В Симеизе предприниматель самовольно захватил землю для производства бетона и складирования стройматериалов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе проверки было выявлено, что индивидуальный предприниматель не имел никаких документов, разрешающих вести какую-либо деятельность на муниципальном участке площадью 84 сотки. Между тем, бизнесмен развернул на данной площади производство бетона со складами для стройматериалов.

За самозахват предпринимателя оштрафовали на 100 тыс рублей, а также обязали устранить нарушения в трехмесячный срок, сообщили в Госкомрегистре Крыма.

Симеиз, Анастасия Зук

Симеиз. Другие новости 05.05.17

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