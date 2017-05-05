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Крым

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Публикации за 05.05.17

В Крыму депутат лишился мандата за «забывчивость»

В Крыму депутат лишился мандата за «забывчивость»

В Саках депутат утаил сведенья об имуществе и доходах.

Как передает корреспондент РИА , депутат Сакского районного совета предоставил недостоверные сведения о доходах в отношении себя и своей супруги. В частности, он не сообщил о наличии в пользовании семейства 8 земельных участков в Саках и о полученных доходах за продажу объектов недвижимости.

По данному факту в адрес муниципального образования было внесено представление о прекращении полномочий депутата, но коллеги «не удовлетворили» совет прокурора. В связи с этим прокурор обратился в суд с иском, который и принял решение совета о прекращении депутатских полномочий, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Саки, Анастасия Зук

Саки. Другие новости 05.05.17

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