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Крым

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Публикации за 05.05.17

Крымские фермеры «рубят капусту»: оптовые цены на один из продуктов выросли на 50%

Крымские фермеры «рубят капусту»: оптовые цены на один из продуктов выросли на 50%

В Крыму отмечают стремительный рост оптовых цен на пекинскую капусту.

Как передает корреспондент РИА , об этом свидетельствуют данные мониторинга аналитического портала «АПК-Информ: овощи и фрукты».

По сведениям экспертов, всего за неделю «пекинка» подорожала в 1,5 раза. В качестве примера портал приводит цены на одном из крупнейших продуктовых симферопольских рынков «Привоз». Сейчас там пекинская капуста продается по 100-120 рублей за килограмм – колебание цен зависит от качества и общего объема товара. До этого максимальные цены на «Привозе» ограничивались всего 70 рублями за килограмм.

Подорожание пекинской капусты объясняют дефицитом этого продукта: большинство сельхозпроизводителей уже завершили сезон реализации, и теперь выгоду получают фермеры, у которых залежались остаточные партии товара. Эксперты отмечают, что сейчас цены на овощ уже на 43% – 50% выше, чем в начале мая прошлого года.

Отметим, что официальная информация по розничной цене на пекинскую капусту отсутствует, так как данный продукт не входит в список товаров, по которым министерство промышленной политики Крыма проводит постоянный мониторинг и составляет соответствующие отчеты.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 05.05.17

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