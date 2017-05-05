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Крым

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Публикации за 05.05.17

В Севастополе перекроют рейд и закроют центр для автотранспорта

В Севастополе перекроют рейд и закроют центр для автотранспорта

В Севастополе перекроют движение катеров из-за парада Победы.

Как передает корреспондент РИА , 7 мая в связи с проведением генеральной репетиции Парада Победы движение паромов и катеров осуществляться не будет. Также паромы не будут ходить 9 мая с утра и до завершения парада, катера по маршруту Графская Пристань – площадь Захарова будет осуществлять движение в Артбухту.

Кроме того 7 мая с 8:30 часов до 14:00 часов будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Ленина от площади Суворова до площади Нахимова, а также по проспекту Нахимова и по улице Советская, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 05.05.17

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