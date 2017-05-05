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Крым

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Публикации за 05.05.17

Покупать овощи в Крыму на рынке дорого

Покупать овощи в Крыму на рынке дорого

Цены на некоторые товары и продукты в Крыму сильно отличаются в зависимости от места их продажи.

Как передает корреспондент РИА , об этом свидетельствует отчет министерства промышленной политики республики об уровне цен на фиксированный набор товаров, датированный 4 мая.

Так, самая минимальная цена в Крыму на килограмм поваренной соли – 7 рублей 96 копеек. По такой стоимости ее можно приобрести в магазинах федеральной сети. На рынках, в магазинах локальных сетей и несетевых магазинах, а также в нестационарных торговых объектах минимальная цена на этот товар колеблется от 16 рублей 40 копеек до 17 рублей 25 копеек.

Самые дешевые варено-копченые колбасы также продаются в магазинах федеральной сети. Минимальная цена за килограмм такого товара составляет 145 рублей 83 копейки. В других местах продажи колбасы обойдутся не меньше чем в 259-298 рублей. Такая же ситуация сложилась и с вареными колбасными изделиями. В магазинах федеральной сети самые дешевые изделия стоят всего 105 рублей 40 копеек за килограмм, а в остальных местах – от 172 до 198 рублей.

Большая разница прослеживается и в стоимости килограмма байхового черного чая. Если в магазинах федеральной сети его можно приобрести по цене в 183 рубля 70 копеек, то в других точках его минимальная цена колеблется от 319 до 373 рублей.

Стоит отметить, что не все товары из 40 позиций, представленных в отчете министерства, стоят дешевле в магазинах федеральной сети. К примеру, яблоки, по данным чиновником, лучше всего покупать на рынке, так как там их минимальная цена составляет 43 рубля 50 копеек. А вот в других местах, стоимость фрукта колеблется от 49 до 56 рублей. Но подобное относится далеко не ко всем фруктам и овощам: согласно отчету, морковь, картофель и репчатый лук выгодней покупать все же в магазинах федеральной сети.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 05.05.17

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