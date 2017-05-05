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Крым

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Публикации за 05.05.17

В Крыму можно купить квартиру за 1 млн, но надо ли?

В Крыму можно купить квартиру за 1 млн, но надо ли?

В Крыму можно найти дешевое жилье: например в центральной части Симферополя продается квартира за 1 миллион 250 тысяч рублей. Правда, помещение на любителя: метраж кухни – 4,5, комнаты – всего 12 метров, а общая площадь – 19 «квадратов».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», второе место по доступности занимает лот за 2 млн рублей: квартира находится на третьем этаже блочной пятиэтажки в поселке Малый маяк (Большая Ялта). Площадь квартиры – 35 метров, из окна видно море и горы.

А вот мизерная квартирка – чуть больше 20 «квадратов» – в Гурзуфе обойдется минимум в 2,7 млн рублей.

Самые дорогие апартаменты, по данным аналитиков компании «МИЭЛЬ-Франчайзинг», расположены в Ялте, в элитном жилом комплексе в Приморском парке: например, пятикомнатная квартира общей площадью 260 метров с четырьмя террасами продается за 84,5 миллиона рублей, сообщает dom.lenta.ru.

В целом, объемы сделок с недвижимостью в Крыму в минувшем году выросли почти 2 раза: на ЮБК недвижимость покупают, в основном, для сдачи в аренду, в Симферополь на ПМЖ перебираются выходцы из других регионов России.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 05.05.17

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