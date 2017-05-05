Крымчанка напала с ножом на угонщика

Публикации за 05.05.17

В Симферополе женщина с ножом напала на незнакомого мужчину, которого приняла за вора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жительница крымской столицы целый день праздновала, а когда вечером вышла в общий двор, то увидела, как незнакомый мужчина угоняет мопед, который стоял рядом с домом соседа. Дама схватила кухонный нож и ударила 26-летнего «угонщика» в область сердца.

Позже выяснилось, что транспортное средство принадлежало самому пострадавшему, который целый день находился у друга в гостях и оставил свой мопед в общем дворе.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью гражданка может отправиться в тюрьму на 10 лет, сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 05.05.17

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