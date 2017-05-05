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Публикации за 05.05.17

Со дна Керченского пролива подняли самолёт времен Великой отечественной войны / Истребитель буксируют в Камыш-Бурунский порт

Со дна Керченского пролива подняли самолёт времен Великой отечественной войны Истребитель буксируют в Камыш-Бурунский порт

В Керченском проливе завершилась операция по подъёму военного истребителя, сбитого над Чёрным морем в ноябре 1943 года. В настоящее время самолёт с помощью плавкрана буксируют в Камыш-Бурунский порт.

Как сообщили РИА участники экспедиции общественной организации «Батарея 29 БИС», сам подъём занял около 4 часов. «Удалось вытащить самолёт целиком. Есть какие-то незначительные повреждения. Детали пока уточнить не могу», – рассказал участник экспедиции Андрей Осипов.

Напомним, самолёт пролежал на 9-ти метровой глубине 73 года. Известно, что он был сбит фашистами. Лётчик пытался дотянуть до берега, но не смог – машина рухнула в море. Однако сам пилот – Николай Крайний спасся и дожил до 70 лет. Он был награждён тремя орденами Красной звезды и еще несколькими медалями. Как лётчику удалось выжить, остаётся загадкой для поисковиков.

Из Камыш-Бурунского порта самолёт перевезут в Крепость Керчь, где он будет выставлен для демонстрации посетителям до тех пор, пока энтузиастам не удастся решить вопрос об открытии музейного комплекса «Батарея 29 БИС» под Керчью.

Керчь, Галия Шакирова

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