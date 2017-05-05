Со дна Керченского пролива подняли самолёт времен Великой отечественной войны / Истребитель буксируют в Камыш-Бурунский порт

Публикации за 05.05.17

В Керченском проливе завершилась операция по подъёму военного истребителя, сбитого над Чёрным морем в ноябре 1943 года. В настоящее время самолёт с помощью плавкрана буксируют в Камыш-Бурунский порт.

Как сообщили РИА «Новый День» участники экспедиции общественной организации «Батарея 29 БИС», сам подъём занял около 4 часов. «Удалось вытащить самолёт целиком. Есть какие-то незначительные повреждения. Детали пока уточнить не могу», – рассказал участник экспедиции Андрей Осипов.

Напомним, самолёт пролежал на 9-ти метровой глубине 73 года. Известно, что он был сбит фашистами. Лётчик пытался дотянуть до берега, но не смог – машина рухнула в море. Однако сам пилот – Николай Крайний спасся и дожил до 70 лет. Он был награждён тремя орденами Красной звезды и еще несколькими медалями. Как лётчику удалось выжить, остаётся загадкой для поисковиков.

Из Камыш-Бурунского порта самолёт перевезут в Крепость Керчь, где он будет выставлен для демонстрации посетителям до тех пор, пока энтузиастам не удастся решить вопрос об открытии музейного комплекса «Батарея 29 БИС» под Керчью.

Керчь, Галия Шакирова

Керчь. Другие новости 05.05.17

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