Воюют с могилами: на Украине надругались над захоронением солдат СССР

Публикации за 05.05.17

В Харькове разгромили братскую могилу советских солдат.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», злоумышленники надругались над советскими могилами уже в третий раз за последние полгода. «Мертвые воюют с могилами. Разгромили братскую могилу, где упокоены 610 освободителей Харькова, и могилу маршала Бажанова. Срывают буквы, звезду с вечного огня, да и сам вечный огонь уродуют. Полиция, естественно, никого найти не может», – написал на своей странице в Фейсбук пресс-секретарь Харьковского горсовета Юрий Сидоренко и добавил, что могилы будут восстановлены сегодня же. При этом единомышленники Сидоренко предложили установить рядом с могилами скрытую камеру, чтобы вычислить вандалов.

Фото Юрия Сидоренко

Харьков, Анастасия Зук

Харьков. Другие новости 05.05.17

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