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Крым

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Публикации за 05.05.17

В Севастополе объявлен карантин по бешенству

В Севастополе объявлен карантин по бешенству

Под Севастополем ветеринары зафиксировали случай бешенства у кошки.

Как передает корреспондент РИА , больное животное нашли на территории пункта охраны озера Сюлюклю. Ограничительные мероприятия введены в селах Орлиное, Широкое, Павловка, Подгорное, Озерное, Родниковое и Россошанка. Карантин установлен до 5 июля. В течение двухмесячного периода из сел запрещено вывозить кошек и собак и продавать домашний скот и птицу.

Ранее в регионе был введен карантин из-за обнаружения бешеной лисицы. Эксперты считают, что в Крыму, где проблема бездомных собак и кошек приобрела угрожающий характер, а число покусанных растет с каждым днем, вероятность распространения бешенства и риск заражения людей достаточно высоки.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 05.05.17

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