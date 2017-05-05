В Севастополе объявлен карантин по бешенству

Публикации за 05.05.17

Под Севастополем ветеринары зафиксировали случай бешенства у кошки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», больное животное нашли на территории пункта охраны озера Сюлюклю. Ограничительные мероприятия введены в селах Орлиное, Широкое, Павловка, Подгорное, Озерное, Родниковое и Россошанка. Карантин установлен до 5 июля. В течение двухмесячного периода из сел запрещено вывозить кошек и собак и продавать домашний скот и птицу.

Ранее в регионе был введен карантин из-за обнаружения бешеной лисицы. Эксперты считают, что в Крыму, где проблема бездомных собак и кошек приобрела угрожающий характер, а число покусанных растет с каждым днем, вероятность распространения бешенства и риск заражения людей достаточно высоки.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 05.05.17

Рейсы из Белоруссии направят в международные терминалы. Россия ужесточает пограничный контроль. / Воюют с могилами: на Украине надругались над захоронением солдат СССР. / Со дна Керченского пролива подняли самолёт времен Великой отечественной войны. Истребитель буксируют в Камыш-Бурунский порт. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»