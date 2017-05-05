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Публикации за 05.05.17

Еще несколько улиц Симферополя превратили в платные парковки / Возле цирка и Минфина – вдвое дороже, чем за спиной у Ленина

Еще несколько улиц Симферополя превратили в платные парковки Возле цирка и Минфина – вдвое дороже, чем за спиной у Ленина

Еще несколько улиц Симферополя превратили в платные парковки: самыми дорогими стали те, что прилегают к старинному зданию Минфина.

Как передает корреспондент РИА , городская администрация опубликовала постановление, которым определила дополнительные платные парковки на автомобильных дорогах местного значения, проще говоря – на улицах Симферополя. Их содержанием будет заниматься МУП «ГорТранСервис».

Для парковок установлено два тарифа. 50 руб/час заплатят те, кто оставит машину возле железнодорожного вокзала, в окрестностях Центрального рынка, на Севастопольской (позади площади Ленина и музыкального театра).

100 руб/час будет стоить парковка по обе стороны от Министерства финансов (и по ул. Серова, и по Александра Невского) и отрезок ул. Горького – от пр. Кирова до Пушкинской.

Похоже, над приложением к постановлению, где парковки перечисляются в соответствии с тарифами, работало несколько человек, а потом никто не читал его целиком. В тексте одна и та же улица упоминается под разными названиями (улица Серова пересекается и с улицей Розы Люксембург и с Александра Невского, и переулок Пионерский противоположной стороной имеет улицу Козлова).

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 05.05.17

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