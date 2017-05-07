А будет это так: в Керчи отрепетировали Парад Победы (ФОТО)

Публикации за 07.05.17

Керчь готовится к празднованию Дня Победы: сегодня состоялась генеральная репетиция самого главного военного парада года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в репетиции принял участие заместитель командующего Черноморским флотом вице-адмирал Валерий Куликов, парадные расчеты частей Черноморского флота и других военных формирований, базирующихся на территории Керченского военного округа, батальона Нацгвардии России, МВД и МЧС России по Республики Крым, сводный оркестр бригады специального назначения и отдельной ордена Жукова бригады морской пехоты. Впервые в этом году в парадном строю пройдут юнармейцы.

Всего в Параде Победы примут участие 900 человек (в прошлом году парадным маршем прошли 600 военнослужащих).

По улицам города пройдет современная военная техника: бронетранспортёры БТР-80, реактивные комплексы «ГРАД-М» и 152 мм гаубицы «МСТА-Б», 122 мм гаубицы Д-30, 82 мм минометы «Сани», бронированные автомобили «Рысь» и «Тайфун».

Особенный восторг у зрителей, пришедших посмотреть, каким будет Парад 9 Мая 2017-го года, вызвали не имеющие аналогов в мире и способные поразить все существующие на сегодняшний день ракеты зенитно-ракетные комплексы С-400.

Керчь, Галия Шакирова

Керчь. Другие новости 07.05.17

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