NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 09.05.17

Легендарный чечёточник России Владимир Кирсанов провёл мастер-класс в Керчи / И наградил победителей танцевального конкурса DANCE SOLO

Легендарный чечёточник России Владимир Кирсанов провёл мастер-класс в Керчи И наградил победителей танцевального конкурса DANCE SOLO

В последний день танцевального марафона в посёлке Героевское под Керчью в пансионат «Танцевальная деревня» приехал самый известный советский и российский чечёточник, профессор ГИТИСа, заслуженный артист России Владимир Кирсанов.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», легендарный степист вместе со своей ученицей Анастасией Собокарь провёл мастер класс для участников проекта «Танцевальная деревня».

А вечером во время гала-концерта по случаю завершения фестивальной недели Владимир Кирсанов, которому в этом году исполняется 74 года, уже на сцене показал своё необыкновенное мастерство.

Профессор Российской Академии Театрального Искусства, руководитель степ-компании Владимир Кирсанов наградил победителей конкурса DANCE SOLO и танцевальных баттлов.

А затем степист исполнил чечётку с участниками мастер-класса. Причём сделал это в одном ботинке, чтобы не отличаться от своих новых учеников, чем привёл зрителей в неописуемый восторг.

По словам танцора, его секрет танцевального мастерства и умения «держать зал» в том, что в его сердце «всегда горит огонь».

Как уже сообщал «Новый День», 250 танцоров от 6 до 25 лет со всех регионов России приехали в керченский посёлок Героевское, чтобы поучаствовать во всероссийском проекте «Танцевальная деревня». Проект, за 8 лет объехавший почти всю страну, в Керчь приехал впервые.

За своими будущими наградами юные танцоры приехали из Нижневартовска, Архангельской области, Екатеринбурга и Свердловской области, Оренбурга, Красноярска, Липецка, Новороссийска, Краснодара, Геленджика и Кропоткина.

Керчь, Галия Шакирова

Керчь. Другие новости 09.05.17

09 мая ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / Министерство экологии Крыма гробит полуостров и убивает туризм – накал общественного возмущения достиг предела. / А будет это так: в Керчи отрепетировали Парад Победы (ФОТО).

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter