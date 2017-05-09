Легендарный чечёточник России Владимир Кирсанов провёл мастер-класс в Керчи / И наградил победителей танцевального конкурса DANCE SOLO

Публикации за 09.05.17

В последний день танцевального марафона в посёлке Героевское под Керчью в пансионат «Танцевальная деревня» приехал самый известный советский и российский чечёточник, профессор ГИТИСа, заслуженный артист России Владимир Кирсанов.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», легендарный степист вместе со своей ученицей Анастасией Собокарь провёл мастер класс для участников проекта «Танцевальная деревня».

А вечером во время гала-концерта по случаю завершения фестивальной недели Владимир Кирсанов, которому в этом году исполняется 74 года, уже на сцене показал своё необыкновенное мастерство.

Профессор Российской Академии Театрального Искусства, руководитель степ-компании Владимир Кирсанов наградил победителей конкурса DANCE SOLO и танцевальных баттлов.

А затем степист исполнил чечётку с участниками мастер-класса. Причём сделал это в одном ботинке, чтобы не отличаться от своих новых учеников, чем привёл зрителей в неописуемый восторг.

По словам танцора, его секрет танцевального мастерства и умения «держать зал» в том, что в его сердце «всегда горит огонь».

Как уже сообщал «Новый День», 250 танцоров от 6 до 25 лет со всех регионов России приехали в керченский посёлок Героевское, чтобы поучаствовать во всероссийском проекте «Танцевальная деревня». Проект, за 8 лет объехавший почти всю страну, в Керчь приехал впервые.

За своими будущими наградами юные танцоры приехали из Нижневартовска, Архангельской области, Екатеринбурга и Свердловской области, Оренбурга, Красноярска, Липецка, Новороссийска, Краснодара, Геленджика и Кропоткина.

Керчь, Галия Шакирова

Керчь. Другие новости 09.05.17

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