Ветер и ливни: в Крыму объявлено штормовое предупреждение

Публикации за 09.05.17

В Крыму объявлено штормовое предупреждение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вечером 9 мая и весь 10 мая на полуострове ожидаются грозы, сильные дожди, переходящие. Возможен град.

Ветер будет усиливаться до 17-22 метров в секунду. Не исключено обрушения рекламных щитов, падение деревьев, повышается вероятность энергоаварий. Из-за сильного ветра возможна остановка Керченской паромной переправы.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 09.05.17

Легендарный чечёточник России Владимир Кирсанов провёл мастер-класс в Керчи. И наградил победителей танцевального конкурса DANCE SOLO. / 09 мая ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / Министерство экологии Крыма гробит полуостров и убивает туризм – накал общественного возмущения достиг предела. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»