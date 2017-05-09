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Крым

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Публикации за 09.05.17

Ветер и ливни: в Крыму объявлено штормовое предупреждение

Ветер и ливни: в Крыму объявлено штормовое предупреждение

В Крыму объявлено штормовое предупреждение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вечером 9 мая и весь 10 мая на полуострове ожидаются грозы, сильные дожди, переходящие. Возможен град.

Ветер будет усиливаться до 17-22 метров в секунду. Не исключено обрушения рекламных щитов, падение деревьев, повышается вероятность энергоаварий. Из-за сильного ветра возможна остановка Керченской паромной переправы.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 09.05.17

Легендарный чечёточник России Владимир Кирсанов провёл мастер-класс в Керчи. И наградил победителей танцевального конкурса DANCE SOLO. / 09 мая ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / Министерство экологии Крыма гробит полуостров и убивает туризм – накал общественного возмущения достиг предела.

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