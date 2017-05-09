NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 09.05.17

Они с нами: В Керчи «Бессмертный полк» собрал почти 10 тысяч человек (ФОТО)

Они с нами: В Керчи «Бессмертный полк» собрал почти 10 тысяч человек (ФОТО)

В акции «Бессмертный полк» в Керчи приняли участие около 10 тысяч человек.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», памятное шествие продолжалось более получаса и объединило людей всех поколений.

Новый День: Они с нами: В Керчи ''Бессмертный полк'' собрал почти 10 тысяч человек (ФОТО)
Новый День: Они с нами: В Керчи ''Бессмертный полк'' собрал почти 10 тысяч человек (ФОТО)

В другом крымском городе-герое – легендарном Севастополе в акции приняли участие 30 тысяч человек, что в три раза больше, чем в прошлом году.

Новый День: Они с нами: В Керчи ''Бессмертный полк'' собрал почти 10 тысяч человек (ФОТО)
Новый День: Они с нами: В Керчи ''Бессмертный полк'' собрал почти 10 тысяч человек (ФОТО)

Напомним, идея сформировать «Бессмертный полк» принадлежит журналистам Томска: в 2012 году они предложили горожанам пройти с портретами отцов и дедов в общей Победной колонне. 9 мая в акции приняли участие более 6 тысяч томичей – они пронесли по улицам города почти 2 тысячи штендеров с фотографиями героев войны. На следующий год подобные акции прошли уже в 120 городах.

В прошлом году в «Бесмертном полку» прошли 16 миллионов россиян. Акция прошла в 50 странах мира. Выходцы республик бывшего Советского Союза и коренные жители французских, итальянских, испанских, немецких, южно-азиатских и арабских стран пронесли фотографии своих ветеранов. В этот раз к ней впервые присоединились Япония и Кувейт.

Новый День: Они с нами: В Керчи ''Бессмертный полк'' собрал почти 10 тысяч человек (ФОТО)
Новый День: Они с нами: В Керчи ''Бессмертный полк'' собрал почти 10 тысяч человек (ФОТО)
Новый День: Они с нами: В Керчи ''Бессмертный полк'' собрал почти 10 тысяч человек (ФОТО)

Керчь, Галия Шакирова

Керчь. Другие новости 09.05.17

Ветер и ливни: в Крыму объявлено штормовое предупреждение. / Легендарный чечёточник России Владимир Кирсанов провёл мастер-класс в Керчи. И наградил победителей танцевального конкурса DANCE SOLO. / 09 мая ожидаются следующие события – Крым, Севастополь.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter