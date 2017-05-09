Они с нами: В Керчи «Бессмертный полк» собрал почти 10 тысяч человек (ФОТО)

Публикации за 09.05.17

В акции «Бессмертный полк» в Керчи приняли участие около 10 тысяч человек.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», памятное шествие продолжалось более получаса и объединило людей всех поколений.

В другом крымском городе-герое – легендарном Севастополе в акции приняли участие 30 тысяч человек, что в три раза больше, чем в прошлом году.

Напомним, идея сформировать «Бессмертный полк» принадлежит журналистам Томска: в 2012 году они предложили горожанам пройти с портретами отцов и дедов в общей Победной колонне. 9 мая в акции приняли участие более 6 тысяч томичей – они пронесли по улицам города почти 2 тысячи штендеров с фотографиями героев войны. На следующий год подобные акции прошли уже в 120 городах.

В прошлом году в «Бесмертном полку» прошли 16 миллионов россиян. Акция прошла в 50 странах мира. Выходцы республик бывшего Советского Союза и коренные жители французских, итальянских, испанских, немецких, южно-азиатских и арабских стран пронесли фотографии своих ветеранов. В этот раз к ней впервые присоединились Япония и Кувейт.

Керчь, Галия Шакирова

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