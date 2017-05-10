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Крым

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Публикации за 10.05.17

В Симферополе рейсовый автобус протаранил фуру (ФОТО)

В Симферополе рейсовый автобус протаранил фуру (ФОТО)

В Симферополе произошла авария: пассажирский автобус врезался в огромную фуру.

Как передает корреспондент РИА , инцидент произошел вчера вечером на перекрестке улиц Данилова и Генерала Васильева. Автобус ехал без пассажиров. Как сообщили в ГИБДД Крыма, водитель БАЗа не уступил дорогу и врезался в грузовик «Volvo», который двигался по главной. В ДТП пострадал водитель общественного транспорта, он получил ушиб грудной клетки.

Фото Алины Михалюк
Фото Алины Михалюк

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 10.05.17

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