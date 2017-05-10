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Публикации за 10.05.17

«Приезжайте на следующий год…» Не все керчане смогли принять участие в шествии «Бессмертного полка»

«Приезжайте на следующий год…» Не все керчане смогли принять участие в шествии «Бессмертного полка»

В Керчи шествие «Бессмертного полка» не обошлось без конфуза: одним пришлось бежать за основной колонной, других вообще не пустили.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», за несколько дней до 9 Мая организаторы «Бессмертного полка» в Керчи распространили информацию, что желающие пронести портреты своих фронтовиков по главной улице города могут прийти к месту сбора на пересечении улиц Карла Маркса и Кирова не к 9 часам утра – к началу парада, а к 10:50. Начало шествия было запланировано на 11:00.

Многие керчане, особенно имеющие маленьких детей, поспешили воспользоваться этой возможностью. Однако памятное шествие началось раньше запланированного – в 10:40. В результате в строю «Бессмертного полка» образовалась «дыра», а участникам, которые подошли к объявленному времени, пришлось бегом догонять остальных.

Как рассказала РИА «Новости» местная жительница Ольга, их с мужем вообще не пропустили сотрудники правопорядка. «Мы с мужем хотели поучаствовать в шествии. А сотрудники правопорядка нас развернули, заявив, что мы опоздали и «приезжайте на следующий год». Муж психанул, и мы уехали. Расстроились, конечно», – рассказала Ольга, добавив, что они были не единственными, кто не смог попасть в «Бессмертный полк».

Как сообщил РИА «Новый День» руководитель керченского отделения всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Алексей Деревенец, в конфузе виновата погода.

«К нам поступил сигнал, что вот-вот начнётся дождь, поэтому шествие «Бессмертного полка» началось раньше. Все, кто хотел поучаствовать – прошли. «Бессмертный полк» шёл 50 минут, а после этого сразу начался дождь», – рассказал Алексей Деревенец.

Что касается тех, кто не смог принять участие в шествии, то волонтёр категорически опровергает эту информацию, настаивая, что пропускали всех, кто был со штендерами.

«Возможно, они что-то не так поняли, перепутали место сбора или время», – предположил Деревенец.

Керчь, Галия Шакирова

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