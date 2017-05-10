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Крым

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Публикации за 10.05.17

Экс-глава Керчи предстанет перед судом за взятку

Экс-глава Керчи предстанет перед судом за взятку

Следком закончил расследование уголовного дела бывшего главы Керчи Сергея Писарева.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сити-менеджер Керчи Писарев был задержан в июне прошлого года при получении взятки в размере 50 тысяч долларов за содействие в заключении договоров аренды и купли-продажи земельных участков. Следователи собрали достаточно доказательств, подтверждающих причастность обвиняемого к совершению преступления. В связи, с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд, рассказали в пресс-службе СК Крыма.

Как уже сообщал «Новый День», ранее Следком возбудил против Писарева еще одно уголовное дело: он обвиняется в превышении должностных полномочий. По данным следствия, бывший глава подписал постановление, согласно которому в собственность муниципального образования были переданы подвальные помещения, колясочные, цокольные этажи трех многоэтажных домов. Таким образом, керчане лишились права распоряжения общей долевой собственностью.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 10.05.17

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