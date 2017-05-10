В «Долине привидений» под Алуштой заблудились туристы / Спасательная операция продлилась всю ночь

Публикации за 10.05.17

В «Долине привидений» на горе Демерджи заблудились двое туристов.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе «КРЫМ-СПАСА», в 18-05 в спасательную службу поступила информация о том, что люди сбились с пути в плотном тумане и просят помощи.

Прибыв на место, спасатели с помощью сигналов приблизительно установили место нахождения пострадавших и начали подъем на гору Демерджи. Только через 6 часов сотрудники «КРЫМ-СПАСА» увидели заблудившихся туристов.

«Подойти к ним не представлялось возможным из-за вертикальной трещины глубиной более 200 м, осыпающегося грунта и ливня. Спустя час, при помощи альпинистского снаряжения один из спасателей смог спуститься к пострадавшим и начать подъём туристов в безопасное место на плато Демерджи», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Операция по спасению продлилась до утра. В 04-35 по московскому времени 31-летнего мужчину и 27-летнюю женщину доставили к служебному автомобилю спасателей, а в дальнейшем – на автовокзал Алушты. Медицинская помощь туристам не понадобилась.

Алушта, Галия Шакирова

Алушта. Другие новости 10.05.17

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