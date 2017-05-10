То жарко, то мокро, а ночью очень холодно: в Крыму прогнозируют неустойчивую погоду (ФОТО)

Публикации за 10.05.17

В ближайшие 7 дней погода в Крыму будет неустойчивой.

Как рассказала РИА «Новый День» начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая, на полуострове будет достаточно прохладно, по крайней мере, на фоне того тепла, что уже было. Зато на целых три дня, начиная с четверга, синоптики дают прогноз «без осадков».

В четверг днём воздух прогреется до +13ºС …+ 18ºС, в пятницу до +18ºС … +23ºС. Ночью ожидается +3ºС…+ 8ºС.

«Но сегодня ночь будет самой холодной, почти на пределе. В Симферополе, к примеру, температура воздуха понизится до +2ºС», – сообщила синоптик.

Субботний день будет жарким: 20ºС – 25ºС со знаком «плюс». А уже в воскресенье погода вновь начнёт портиться: на полуострове пройдут дожди, похолодает до +15ºС …+ 20ºС.

«В начале следующей недели сохранится неустойчивый характер погоды: +15ºС…+20ºС», – рассказала Любецкая.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня на полуострове действует режим штормового предупреждения. В Крыму идут сильные дожди с грозами. О возможной остановке Керченской паромной переправы из-за сильного ветра заявила «Морская дирекция».

О том, какие ливни бывают в Крыму, напомнили вчера керчанам: дождь обрушился на город сразу после шествия «Бессмертного полка», и за 20 минут центральные улицы города превратились в полноводные реки.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 10.05.17

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