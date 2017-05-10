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Крым

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Публикации за 10.05.17

Севастопольцы в шоке от праздничного салюта: такого не было лет семь (ВИДЕО)

Севастопольцы в шоке от праздничного салюта: такого не было лет семь (ВИДЕО)

Жители Севастополя и гости города остались недовольны салютом в честь Дня Победы.

Как передает корреспондент РИА , традиционно в Севастополь в 9 мая приезжают тысячи крымчан и гостей из других регионов, чтобы поучаствовать в параде и увидеть праздничный салют. Но в этом году большинство было шокировано скромностью завершающего торжества шоу, о чем свидетельствуют негативные отзывы в социальных сетях:

«Салют... эконом-версия».

«Главный праздник города – и такая порнография вместо салюта.. знакомые приехали – от парада, просто в восторге, а салют…», – написала в группе Черный список Севастополя жительница города. Другие же согласились с горожанкой и добавили: несмотря на то, что залпы производились из нескольких точек, раньше салют был значительно лучше: «Такого салюта лет 7 не было! Позор городу!!!! Ветераны неужели заслужили этот писк?». Третьи отмечают, что местные власти развязкой праздника выставили город-герой на посмешище. Нашлись и те, кто предположил, что часть денег, выделенных на праздничные огни, осталась в карманах у местных чиновников: иначе как объяснить такой позорный фейерверк.

Правда, как всегда, нашлись и оптимисты, которые посчитали, что было не так уж плохо, а деньги можно было раздать ведеранам и не траться на салют.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 10.05.17

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