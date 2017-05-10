Власти Крыма просят спасти Феодосию от бездарных чиновников и аттракционов в парках

Публикации за 10.05.17

Феодосийцы выступают против коммерческой застройки одного из городских парков – сквера «В честь 40-летия освобождения Феодосии», который называют «единственным нетронутым». Об этом говорится в онлайн-петиции, сбор подписей под которой организовал местный общественник.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожане заявляют о неспособности местных чиновников благоустроить город таким образом, чтобы это в первую очередь сочеталось с интересами его жителей, а не бизнесменов. Так, местные власти объявили, что установленный в сквере фонтан восстановлению не подлежит (из-за отсутствия подключения к коммуникациям), поэтому на его месте появится кофейня. Также на территории хотят разместить аттракционы, что и вызвало негодование крымчан.

«С момента вхождения республики в состав Российской Федерации планомерно и ежегодно наш город разрушают бездарные люди, разрушаются многовековая история, остатки памятников архитектуры и мировое наследие, но дополнением этого стала тотальная сдача остатков земель. Вот и сегодня, не справившись со своими должностными обязанностями, а именно благоустройством города, вместо решительных шагов по уборке парка, руководителями города было принято решение о сдаче парка в аренду с последующим сносом фонтана, строительством кафетерия и размещением детских аттракционов», – написал автор петиции.

Он заявляет о полном отсутствии у чиновников желания слушать местных жителей «и, самое главное, – честно работать».

Петиция была создана 7 мая, почти сразу же после озвученных администрацией планов. За эти дни под ней подписались 126 человек, некоторые из которых поспешили оставить комментарии в поддержку обращения.

«Каждый ребенок заслуживает счастливое детство! Но не каждый родитель может себе позволить оплачивать все качели-карусели, которых и так в нашем маленьком городе на каждом шагу полно!», – написала горожанка.

«Я считаю, что этот парк должен остаться в первозданном виде. Хватит пичкать наших детей аттракционами и кофейнями, я за здоровый бесплатный отдых!», – заявила другая крымчанка.

Феодосия, Леонид Маковецкий

Феодосия. Другие новости 10.05.17

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